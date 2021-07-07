Погода 8 июля будет продиктовала антициклоном Xabi — атмосферный фронт переместится в восточном направлении и повлечет собой осадки.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в себя в Telegram.

По ее словам, 8 июля грозовые дожди, местами шквалы и град возможны на Левобережье Украины. Периодические дожди пройдут и в западных областях Украины.

Киевская, Житомирская, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым окажутся в зоне сухой погоды.

Одновременно с этим синоптик радует, завтра придет похолодание. Днем в среду ожидается 20-26 градусов, на Западе 18-24 градуса, на юге, на востоке и в Днепропетровской области до 30 жарче — до 33 градусов — в Луганской и Донецкой областях. Дальнейшее ослабление жары на юге и востоке Украины ожидается 9-10 июля.

Ветер в Украине в среду северо-западный, умеренный, при грозах порывистый.

В Киеве 8 июля существенные осадки маловероятны. Температура воздуха 22-23 градуса.

Изменения климата приведут к серьезным погодных катаклизмов в Украине. Синоптики говорят, что климат в Украине меняется быстрее, чем в Европе. К примеру, интенсивно повышается среднегодовая температура воздуха, что приводит к увеличению количества осадков.

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