Аллергия на солнце или фотодерматит — уникальный в своем роде состояние. Солнце не является само по себе аллергеном, но реагировать кожа на солнце аллергией может. Встречается дерматит довольно часто, в среднем, с ним сталкивается 20% населения. Об этом рассказала биохакеры Хади Пьрбьюти в своем Instagram. Если в ультрафиолетовых лучах нет аллергической компонента, провоцирует реакцию? По своей природе, фотодерматит разделяют на экзогенный и эндогенный. Первый возникает, когда происходит контакт УФ-лучей с веществами, которые попадают и находятся на коже. Это может быть пыльца некоторых растений, среди косметических компонентов самой фоточувствительностью обладают эфирные масла, а также ретиноиды.

Как выглядит аллергия на солнце (фото: instagram.com/purebeauty.hub) Эндогенный фотодерматит возникает при некоторых редких заболеваниях организма, чаще связанных с патологией иммунной системы, а также при приеме антибиотиков, сердечно-сосудистых средств, противовоспалительных, гормональных (ОК), цитостатиков. В зоне риска — люди с аллергическими реакциями и обладатели светлой кожи (I фототип по Фитцпатрику). Проявления фотодерматита: покраснение по типу крапивницы, зуд, отек, жжение, шелушение, иногда повышение температуры тела. Фотодерматит всегда появляется на открытых участках тела. Крайне важно его не путать с солнечным ожогом. Исчерпывающий ответ: врач рассказала неизвестную правду о защите от солнца летом Уход при Фотодерматит: Обязательно использовать солнцезащитные средства с высоким фактором защиты. При длительном нахождении на солнце — обновлять каждые 2:00; Внимательно выбирать кремы и помнить, что некоторые эфирные масла могут провоцировать обострение заболевания; По возможности прикрывать тело: носить шляпы, легкую одежду, закрывающую руки, плечи, ноги Не загорать; Если симптомы фотодерматита не проходят — обратиться к врачу (дерматологу, аллергологу). Ранее нутрициолог рассказала, как быстрее восстановиться после коронавируса.