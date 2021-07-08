Андре Тан разговорился и рассказал о воспитании своей шестилетней дочери Сони. Известный украинский дизайнер признался, что в их семье существует три запрета для ребенка. Об этом Андре Тан рассказал программе Маши Ефросининой "Экзамен". По словам дизайнера, дочери не разрешается смотреть телевизор, она узнала о том, что у нее известный отец только в детском саду. Девочке также не позволяют пользоваться интернетом и за шесть лет она ни разу не ела конфет. "Она не знает, что такое сладкое. И она не хочет. Я ей предлагал, а она отвечает:" Папа, я не хочу ". Как можно хотеть того, что ты никогда в жизни не пробовал", — рассказал Андре Тан. Он также признался, что рос в обычной советской семье, где не проявляли своих эмоций в отношении детей. Но сейчас он понимает, что по-другому родители не могли, ведь их тоже так воспитывали. "Мое общение с дочерью — это 100% наоборот. Я четко знаю, как хочу воспитать свою дочь, моя Соня купается в любви. Я ей всегда говорю, дорогая, у тебя всегда будут самые красивые платья в мире, но для меня важно, чтобы она выросла не "золотой молодежью", я стараюсь сформировать в ней правильные ценности ", — отметил он. Тогда ему не придется переживать, что девочка попадет в плохую компанию. Он также отметил, что будет поддерживать любое решение дочери, чем она захочет заниматься, когда вырастет. Ему важно, чтобы она получала удовольствие от жизни. "Я считаю, моя главная задача, дать дочери крутую образование и заложить правильные качества в отношении людей, окружению, с детства", — заявил Анде Тан.

Андре Тан рассказал о воспитании дочери (видео: YouTube) Напомним, Андре Тан откровенно рассказал о темные времена во время пандемии, банкротство и свой большой долг, который составляет 36000000. Ранее Андре Тан откровенно рассказал, почему распался его брак.