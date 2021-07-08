В Беларуси власти ограничили доступ к изданию "Наша Нива". В редакторов проводят обыски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал издание. Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.bу приняло Министерство информации. Оно было сделано на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации". "В доме редактора" нашей Нивы "Андрея Скурко идет обыск", — сообщили в издании. Ранее в Беларуси задержали главного редактора новостного портала Hrodna.life. Как писало РБК-Украина, 29 мая в Беларуси освободили журналистку TUT.ВУ любовь Касперович. Она вышла на свободу после 15 суток ареста. Напомним, в марте в Беларуси задержали журналиста InformNapalm Дениса Ивашина, который имеет статус зарубежного украинском.