В Европе возник дефицит газа, из-за чего его стоимость резко возросла. В начале этой недели котировки на хабе TTF в Нидерландах достигли 464 долларов / тысячу куб. м, показав 13-летний максимум. После чего во вторник резко обвалились на 11% — до 414 долларов. Тогда как, например, еще во второй половине мая цена была 290 долларов — на тот момент минимум с начала года. Шантаж "Газпрома" и не только Газ последние месяцы дорожал по нескольким причинам. После холодной зимы европейские хранилища опустели. Наряду с этим возросло потребление энергоресурсов на фоне ослабления локдаунив в ЕС. Не обошлось и без политики. Российский "Газпром" не стал наращивать поставки газа в Европу, отказавшись заказывать дополнительные мощности прокачки через украинскую газотранспортную систему. К тому же на этой неделе на ремонт остановили газопровод "Ямал-Европа", добавил напряженности на рынке. "Создается впечатление, что" Газпром "отказывается увеличивать объемы поставок природного газа в Европу через украинский трубопровод, делая откровенный намек, что Россия готова давать дополнительный газ только по трубопроводу" Северный поток ", — говорит глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. иными словами, "Газпром" шантажирует Европу ценой на газ в обмен на завершение строительства и скорейший запуск своего трубопровода в обход Украины. Взлет цен на природный газ на европейском рынке — результат целого комплекса факторов, "сдержанность" "Газпрому" в увеличении объемов поставок — лишь один из них, считает руководитель департамента по корпоративному анализа группы ICU Александр Мартыненко. "Большое влияние на текущий напряженный рынок также сделали холодная весна в Европе, снижение поставок СПГ (сжиженного природного газа, — ред.) От многих ключевых экспортеров, существенное снижение объемов добычи газа в главных производителей региона — Норвегии и Великобритании, а также высокий спрос на СПГ в Азиатском регионе ", — перечислил Мартыненко. Многие поставщики, не только "Газпром", как считает эксперт, теперь пытаются извлечь максимум выгоды из высоких цен и не спешат наращивать объемы. Поставки газа на европейский рынок в течение ближайшего месяца вряд ли сильно вырастут, тогда как заполненность газовых хранилищ в регионе уже сильно отстает от июльских показателей прошлых лет. "Это означает, что цены на газ могут оставаться на нынешних высоких уровнях, по крайней мере, еще несколько недель", — считает эксперт ICU. При текущих условиях, по оценкам Дмитрия Чурина, газ может достичь отметки в 550 долларов / тысячу куб. м. После этого, как считает аналитик, начнется активная поставка в Европу сжиженного газа из США и Ближнего Востока, в итоге и позволит стабилизировать цены. зима близко Запасы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), как и в странах ЕС, ниже, чем годом ранее. За два месяца закачки ПХГ пополнили почти на 1 млрд куб.м газа, сказал РБК-Украина директор по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский. "Темпы закачки со второй половины июня выросли по сравнению с маем, в прошлом месяце было закачано 570 млн куб. М. В хранилищах уже более 16 млрд куб м газа, это на 18% меньше прошлогодних показателей", — уточнил он. Далее темпы закачки будут увеличиваться, говорят в НАК. Июль станет переломным в этом вопросе. К началу отопительного сезона, как ожидается, в хранилищах будет накоплено до 20 млрд куб. м природного газа, говорит Белявский. "Иными словами, за почти четыре месяца надо закачать 4 млрд куб. М газа. Это реалистичный сценарий. В то же время есть разные прогнозы относительно средне температурного режима в отопительный сезон, в частности, долгосрочный прогноз от Укргидрометеоцентре, который говорит, что, возможно, зима будет холодной ", — пояснил собеседник. Аномальная ситуация на европейском газовом рынке в любом случае не ударит по бытовым потребителям в Украине, уверен Белявский. "Импортный газ будет расти, но это не будет влиять на трехлетние контракты с ТКЭ. И он не будет влиять на фиксированную предложение для бытовых потребителей, по крайней мере, до конца следующего отопительного сезона", — сказал изданию представитель НАК "Нафтогаз". В Украине с мая этого года по апрель 2022 для населения базовой является годовая цена. Поставщики могут ее только снижать, но не повышать. Тариф составляет от 7,80 до 13,5 гривен / кубометр в зависимости от региона и газоснабжающей компании. Большинство компаний по стране установило цену до 9 гривен / кубометр. Украинская с мая автоматически перевели на фиксированные цены, чтобы избежать повторения ситуации в начале года, когда поставщики газа подняли расценки, поставив команду власти в весьма неловкое положение. И хотя запуск рынка газа был ожидаемым, ни населения, ни политики оказались к нему не готовы. По стране в январе прокатились локальные газовые протесты, заставив власть придержать цены. Тогда Кабинет министров с подачи Офиса президента сначала ограничил потолок цены на газ до конца отопительного сезона, а позже согласовал формат с "летним продуктом" по фиксированной цене. И, по большому счету, летняя цена — политическое решение, которое, как показала ситуация с растущей стоимостью газа в Европе, оказалось достаточно своевременным, по крайней мере, для самой же власти и ее рейтингов. Механизм с фиксированной ценой, как уточнил Белявский, реализуется через газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Та, в свою очередь, получает ресурс от "Укргаздобыча" (УГВ). Газа внутренней добычи должно хватить населению, чтобы пройти отопительный сезон без использования более дорогого импортного. "УГВ, по нашим расчетам, в 2021 году будет показатель добычи 14200000000 кубометров газа. В то же время, для покрытия потребностей населения и ТКЭ нам нужно 13900000000 кубометров. То есть фактически газа собственной добычи УГВ будет достаточно, чтобы покрыть потребности населения и ТКЭ для населения ", — уточнил Максим Белявский. Фиксированный тариф в размере 7,96 гривен / кубометр от НАКа, по оценкам компании, более чем соответствует долгосрочной рыночной цене в Украине для розничного сегмента. Поэтому, как считают в "Нафтогазе", нет повода для разговоров о рисках банкротства или дотирование стоимости газа со стороны той же УГД. "Текущая конъюнктура на европейском газовом рынке никоим образом не повлияет на долгосрочную рыночную цену в формате тарифного пакета" Фиксированный ". Но может влиять на тарифный пакет" Лунной "или" Сезонный ". Кроме того, нет никаких оснований тем самым облгаззбутам, пока действует их годовой контракт с "Нафтогаз Трейдинг" на 6 млрд куб м газа, спекулировать по этому и просить у государства дотации ", — резюмировал Белявский. "Коммуналка" будет дорожать Местные власти смотрит на эту ситуацию несколько иначе. В Киеве уже указали на риски повышения тарифов на отопление и горячую воду. После отмены специальных обязательств по продаже газа на льготных условиях предприятиям ТКЭ, по сути, они должны работать в рынке и покупать газ по предоплате. И хотя НАК "Нафтогаз" предложил им фиксированную цену на длительный период, она все равно выше, чем та, которая была заложена в предыдущих тарифах, отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. "Есть объективная предпосылка на сегодняшний день для пересмотра тарифов, для их относительного увеличения", — сказал Пантелеев на брифинге во вторник. РБК-Украина также обратилось за комментарием в компанию "Йе Енергия", управляющая крупнейшей в стране сетью газоснабжающих предприятий. На момент выхода публикации в пресс-службе компании не предоставили ответа на запрос издания. Если властям удастся найти компромисс с муниципалитетами по тарифам на коммунальные услуги, растущая цена газа в Европе все равно не пройдет бесследно для промышленности. "Заметное увеличение цен на энергоресурсы, включая природный газ и нефтепродукты, в результате влияет на рост цен на конечные промышленные и потребительские товары", — говорит Дмитрий Чурин с Eavex Capital. Под удар, среди прочих, могут попасть аграрии, которые используют минеральные удобрения, которые, в свою очередь, производятся из газа. Кроме того, есть риск подорожания электроэнергии, вырабатываемой в том числе на станциях с газовыми блоками. По этой цепочке продолжится увеличение себестоимости и продуктов питания, в производстве которых э / э занимает до 15% расходов. То есть так или иначе населения на своем кармане почувствует рекордное прыжки цен на газ.