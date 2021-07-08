Шевченковский районный суд Киева отказался отменить подозрение в незаконном хранении оружия, объявленную бывшему военнослужащему Андрею Байдала (позывной "Швед"). Федеральная служба безопасности России называет его якобы "организатором убийства" главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко. Об этом РБК-Украина рассказал его адвокат Игорь Волошин. По его словам, в июне суд рассмотрел жалобы защиты с просьбой отменить подозрение фигурантам дела о незаконном хранении оружия. "Мы обратились в суд с просьбой отменить эти подозрения, поскольку они являются необоснованными. Еще не все жалобы рассмотрены, но уже есть первые негативные для нас решение суда об отказе в удовлетворении иска, в том числе и по Байдалы", — отметил он. Также адвокат подчеркнул, что дело против украинских военных, открыта год назад — 8 июля 2020 — не закрыто, но приостановлена из-за болезни одного из подозреваемых. Всего в данном уголовном производстве, кроме Байдалы, проходят еще 7 бывших украинских военных. Все они находятся на свободе без меры пресечения. Один из подозреваемых на условиях анонимности рассказал РБК-Украина, что их группа участников АТО действовала под кураторством Главного управления разведки Минобороны и готовилась провести спецоперацию по освобождению украинских пленных из тюрем оккупированного Донецка. Сотрудники спецназа СБУ 8 июля 2020 взяли штурмом их базу в Донецкой области и задержали семерых разведчиков. Лидера группы Андрея Байдала задержали в Киеве 11 июля 2020. Он был арестован и находился за решеткой пару недель, пока не вышел под залог. Всем задержанным предъявлено подозрения в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Также они освобождены от военной службы. Напомним, оккупационная власть так называемой "ДНР" и ФСБ России называли Байдала якобы внештатным агентом департамента контрразведки СБУ и ГУР Минобороны, а также обвиняли его в "организации убийства Александра Захарченко.