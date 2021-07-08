В Украине улучшилась погода, дожди пошли, сегодня ливень будет только в Одесской области. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра. Прогноз во всех областях Украина покинули дожди. Сегодня ливень будет только в Одесской области. На западе страны температура воздуха днем составит + 29 + 33, а ночью 16 + 18. На севере страны передают днем 27 + 29, а ночью 14 + 17. В центре будет днем 29 + 32, а ночью 16 + 19. На востоке прогнозируют днем 28 + 30, а ночью 15 + 18. На юге ожидается днем 29 + 31, а ночью 16 + 18. Прогноз в Киеве В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит + 30 + 32, а ночью 17 + 19. Напомним, синоптики прогнозируют усиление жары в Украине в ближайшие дни. Как ранее сообщалось, в Украине поверниться адская жара с 8 июля. С этого дня грозовые дожди покинут страну.