Во Франции призывают отказаться от российской и китайской вакцин. В Министерстве иностранных дел призывают граждан доверять только проверенным вакцинам. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Francе 2. По его словам, граждане должны получать только те вакцины, в действенности которых руководство страны уверено. По его словам, таких препаратов, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. "Что касается ряда других вакцин, в том числе российских и китайских, Франция говорит своим партнерам:" Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам ", — сказал политик. Напомним, в начале июня Словакия отказалась от закупки российской вакцины "Спутник V". Причина такого решения властей страны заключалась в том, что жители страны избегают прививаться от коронавируса этим препаратом. Отметим, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии писало, что Евросоюз отложил принятие вакцины "Спутник V" из-за того, что российская сторона не предоставила вовремя данные о препарате.