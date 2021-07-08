Боевики в Донбассе обстреляли позиции украинских военных 6 раз за прошедшие сутки, 7 июля. В результате один боец получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook. У Песков враг вел огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Старогнатовка оккупанты применяли минометы 82-го калибра. В районе Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В районе населенного пункта Причепиловка военные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В районе Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в направлении Авдеевки противник обстреливал наши позиции по ручных противотанковых гранатометов. В результате этого обстрела один боец получил ранения. "В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого — удовлетворительное", — говорится в сообщении. Более того, оккупанты продолжили обстрелы сегодня с утра. Обстреливали Опытное, Новозвановка и Новельське. "Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановка российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского враг применил минометы 120-го калибра", — говорится в сообщении. За сегодня потерь среди военных Объединенных сил нет. Напомним, боевики обстреляли Пески на Донбассе. Стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Ранее сообщалось, что боевики стягивают военную технику на Донбассе. ОБСЕ зафиксировала танки, бронированные машины и гаубицы на неподконтрольной украинскому правительству территории.