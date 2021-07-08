Министерство социальной политики перечислило 1100000 гривен в регионы для выплаты субсидий. Ожидается, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики. Субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца — май и июнь. "В банковские учреждения направляются средства в сумме 1100000000 гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа", — говорится в повидомленни.Очикуеться, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат. Получателям субсидий, которые получают средства через почту, выплата будет произведена до конца текущего месяца. Напомним, в Минсоцполитики назвали средний размер субсидий за май-июнь. Также в Минсоцполитики назвали сроки автоматического переназначения субсидий.