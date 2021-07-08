Александр Лукашенко заявил о начале "террористической атаки" на Беларусь. Запад якобы хочет лишить республику суверенитета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БелТА". По его словам, наблюдается постоянное усиление "наступательного потенциала" Североатлантического альянса у границ. "Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", — сказал Лукашенко на церемонии выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Он заявил, что Беларусь не хочет воевать, но белорусская армия "может нанести противнику неприемлемый ущерб". Напомним, Литва планирует построить стену на границе с Беларусью. Отметим, Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной.