Долгое пребывание на солнце, солнечные ожоги, а также использование солярия способствуют развитию рака кожи. Непосредственной причиной развития всех видов рака являются мутации, которые позволяют клетке делиться. Об этом сообщает ТСН. Частая причина мутаций — это воздействие ультрафиолетового излучения, которое повреждает ДНК клеток. Злокачественные образования имеют особенности, которые отличают их от доброкачественных поражений кожи: быстрое увеличение очага поражения; доброкачественные поражения и родинки часто развиваются годами и часто не становятся больших размеров; если есть зуд, кровотечение из родинки, то происходит воспаление внутри или вокруг поражения; неровные очертания — доброкачественное поражение, включая родинку, должна быть четко отделена от окружающей зоны, и иметь округлую форму; размер — чем больше поражения (родинка, узелок, пятно), тем выше риск его злокачественного характеру.Як защитить себя от рака кожи Не загорайте в солярии. Избегайте открытого солнца с 11:00 до 17:00. Используйте солнцезащитные кремы и защитой от лучей типа А и В; головные уборы и солнцезащитные очки (лучше с уровнем защиты 400UV). Ежемесячно самостоятельно осматривайте свою кожу. Все старые родинки не должны изменятся. В случае появления неясных пятен — обращайтесь к дерматологу. Если с родинкой происходит что-то подозрительное или она неоднократно травмировался, то лучше покажите его специалисту. Посещайте дерматолога или хирурга-онколога не реже одного раза в год, чтобы убедиться, что с вами все в порядке. Врачи говорят, что большинство случаев рака кожи появляются ранней осенью, у пациентов, слишком активно контактировали с солнцем. Напомним, врач рассказал, какие болезни обостряются под воздействием солнца. Мы также писали о том, какие обследования бесплатные для Украинской при диагностике рака на ранних стадиях.