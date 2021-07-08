Албания, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Черногория и Косово в скором времени станут членами Европейского Союза.

О необходимости принять в члены ЕС страны Балканского полуострова накануне заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Такую идею поддержали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон. Об Украине при этом речь не идет.

Эксперты не исключают, что Меркель намекнула ЕС об усилении влияния в регионе России и Китая. Мол, чем дальше откладывают перспективы членства балканских стран, тем более вероятно, что Кремль попытается расшатать ситуацию в регионе. Как известно, в 2016 году в Черногории уже предотвратили государственный переворот, с помощью которого Россия хотела не допустить ее вступления в НАТО. Кроме того, Россия подливает масла в огонь отношений Сербии и Косово.

Одновременно с этим на Балканах растет экономическое влияние Китая. Пекин не выдвигает политических требований и не требует соблюдения прав человека или проведения реформ, зато вместо этого предлагает дешевые кредиты и финансирование проектов.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии «Обозревателю» отметил, что вступление балканских государств в Евросоюз не связано с реформами или какими-то другими критериями: «Это чисто политическое решение, которое принимается, потому что так нужно».

И в определенной степени Украина помогла ускорить евроинтеграцию этих стран. В 2014 году, после начала российской агрессии, в той же Черногории начали посылать сигнал, что Россия может пойти и дальше. А чтобы был мир в старой Европе, мол, нужна тишина в балканском регионе.

«Вспомните, как Германию принимали в НАТО. Это было в период разделения страны – только что закончился этап денацификации после Второй мировой. Германия на тот момент была экономически несостоятельна. Но Западу нужно было поставить ее на демократические рельсы», – отметил дипломат.

Огрызко подчеркивает, что ЕС нужно стабилизировать балканский регион: «Пока что там есть неопределенность относительно внешней политики, экономики, вопросов безопасности. Но как только страны станут частью ЕС, наступит этап коллективной ответственности. Тогда ситуация в регионе станет более прогнозированной».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил требования, которые должна выполнить Украина, для членства в НАТО.

Как сообщалось ранее, Литва, Польша и Украина подписали совместные документы о сотрудничестве, один из них выражает поддержку членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.