Боевики на Донбассе 7 июля обстреляли позиции украинских военных 6 раз. В результате один боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Возле Песков враг вел огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Старогнатовки оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

В районе Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В районе населенного пункта Причепиловка военные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А в направлении Авдеевки противник обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов. В результате этого обстрела один боец получил ранение.

В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого — удовлетворительное.

8 июля оккупанты продолжили обстрелы. Обстреливали Опытное, Новозвановку и Новельское. За сегодня потерь среди военных Объединенных сил нет.

Как ранее сообщило командование операции Объединенных сил, пророссийские боевики на Донбассе готовятся к возможному началу боевых действий. Так, оккупанты размещают вооружение за пределами выделенных мест его хранения.

Российская Федерация, пока боевики продолжают обстреливать силы ВСУ, активно снабжает вражеские войска оружием и боеприпасами. Кроме того, на территорию оккупированного Донбасса прибыла группа российских офицеров для подготовки диверсантов.

Накануне контрразведка СБУ разоблачила главарей «Батальона Восток», которые пытали украинских военных.