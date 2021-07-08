С 1 сентября в Украине вступают в силу новые нормы питания в школах. Однако правительство предусмотрело переходный период для внедрения нововведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН. Переходный период ввели, учитывая объективные трудности с организацией закупок пищевых продуктов и услуг по питанию, возникающих в учебных заведений. "Минздрав совместно с МОН разработали проект необходимых изменений в постановление №305. В частности, изменения предусматривают установление гибкого переходного периода на новые нормы питания в период с 1 сентября 2021 до 1 января 2022 года", — говорится в сообщении. Также в министерства отметили, что учитывая это, на сегодняшний день отсутствуют правовые основания для осуществления мер государственного надзора (контроля) за соблюдением учебными заведениями и их учредителями новых норм питания, предусмотренных законодательством.