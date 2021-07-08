Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс относительно ставок налогообложения не о повышении налогов для граждан. ВР приняла его за основу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа". По его словам, закон устраняет пробелы в налогообложении и ликвидирует немотивированные льготные нормы, которые позволяли той или иной отрасли платить меньше налогов в бюджет. "Сейчас мы убираем неправомерные льготы, которые появились за прошедшие властей, когда каждый олигарх пролоббировал для своего бизнеса выгодные условия налогообложения — в сельском хозяйстве, в энергетике, в недропользовании. Это к вопросу, почему законопроект №5600 входит в антиолигархический пакет", — сказал парламентарий. Нардеп возразил, что этот проект занимает табачный акциз из бюджетов общин. "Это еще один миф. Никто даже не обсуждает такую возможность. Речь идет лишь о переводе администрирования акциза (то есть сбора этого налога) с местного уровня (то есть с розничной сети) на общегосударственный (на уровень производителей)", — пояснил глава комитета. По его словам, это улучшит платежную дисциплину и даст в бюджет плюс 2-3 млрд гривен ежегодно. "Деньги не только останутся в общинах, их станет больше", — заверил нардеп. Депутат отметил, что некоторые нормы закона подлежат доработке. Напомним, в начале июля парламент принял этот документ за основу.