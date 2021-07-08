На месте обрушения дома в Майами (США) завершились поисково-спасательные работы. На данный момент подтверждена информация о 54 погибших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP. Сообщается, что через две недели работы на месте обрушения завершены, а местные власти признали, что в руинах комплекса Champlain Towers South в Серфсайд "нет шансов на жизнь". "Мы все просили Бога о чуде, поэтому решение отказаться от спасательных работ было очень тяжелым", — заявила мэр Майами-Дейд Даниэлла Левин Кофе. На данный момент подтверждена информация о гибели 54 человек. Также, по официальным данным, без вести пропали еще 86 человек, но на сегодняшний день неизвестно, находились ли они в здании в момент обрушения. Напомнив, двенадцатиэтажный дом в Серфсайд обрушился в ночь на 24 июня, причины до сих пор не названы. В связи с трагедией президент США Джо Байден объявлял чрезвычайную ситуацию во Флориде.