Государственное бюро расследований разоблачило схему хищения бюджетных средств должностными лицами коммунальной корпорации «Киевавтодор» и одного из Департаментов исполнительного органа Киевского городского совета.

Как сообщает пресс-служба ведомства, чиновники закупили по завышенным ценам грузовые и специализированные автомобили для строительства дорог. В результате сделки было присвоено более 110 млн гривен бюджетных средств.

«В рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски по местам осуществления преступной деятельности, во время которых изъяты документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов», — отметили в ГБР.

В свою очередь Служба безопасности Украины также задокументировала масштабное хищение бюджетных средств этими же должностными лицами.

«По имеющейся информации, только одна закупка этого предприятия нанесла столичному бюджету ущерб более чем 20 млн грн», — говорится в сообщении СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в октябре-ноябре 2020 года «Киевавтодор» провел закупку всесезонных машин для летнего и зимнего содержания дорог. По результатам проведенных тендеров компания заключила договоры с подчиненной ей коммерческой структурой. Предмет договора — поставка 24 дорожных комбинированных машин на общую сумму 141 млн грн.

По предварительным оценкам, закупку осуществили по завышенным ценам. Таким образом только эта закупка нанесла ущерб в 20 млн грн.

В Киеве мужчина, похожий на начальника Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины Александра Провоторова, устроил дебош и оказал сопротивление полицейским. Он якобы разбил окно в поезде, что и стало причиной вызова полиции.

Недавно Служба безопасности Украины провела обыски у учредителей общественной организации «Партия Шария».