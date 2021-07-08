Стрельба в Голосеевском районе Киев 7 июля с ранением полицейского и гражданского лица вызвала огромный общественный резонанс. Как оказалось, виной всему спорная квартира, и конфликт назревал уже больше года. Почему долговременные разборки за "однушку" в ЖК Park Avenue привели к увечьям, эвакуации жителей и ареста предыдущего владельца — читайте ниже в нашем материале. Что произошло 7 июля Инцидент произошел около 10 утра на Голосеевском проспекте, 58. проданное за долги больше года назад квартиру перепродали очередным владельцам, и пытались попасть в жилье, сообщает ТСН. Владелец квартиры, который купил ее год назад, просто устал "ломиться" к купленному жилья. "Мой клиент устал ждать и решил продать", — говорит Армен Карапетян, юрист покупателя. 7 июля, в жилье пытались попасть уже те, кто перекупил проблемную квартиру. Это и завершилось двумя ранеными. Что известно о "Голосеевского стрелка" Мужчину зовут Иван Мартынюк, ему 38 лет. О нем и спорную квартиру СМИ писали еще более года назад. Тогда сообщалось, что квартира была продана на электронных торгах за долги, но предыдущий владелец — Мартынюк, с этим не согласен. Тем более, что в доме с октября 2019-му году прописана его несовершеннолетняя племянница. Иван пытался обжаловать решение через суд, а в это время стал заложником квартиры. Пищу ему передавали друзья веревками и дронами.

Фото: Задержание стрелка Что говорят родственники мужа Родственник стрелка, который представился Дмитрием, говорит, что по квартире идут судебные разбирательства. По словам Дмитрия, в квартиру утром начали вламываться "люди в черном" и мужчине пришлось защищаться. А охотничье ружье его якобы зарегистрирована. При этом Иван хотел добровольно выйти из квартиры. Стрелка очень быстро задержали Переговоры продолжались больше часа. В это время жители дома были эвакуированы. В полиции говорят, что Мартынюк угрожал устроить пожар и был, якобы слышен запах бензина. Поэтому правоохранители решились на штурм. Стрелка вывели из квартиры и быстро посадили в служебный автомобиль. При этом с ним в помещении находилась женщина по имени Иоланта. Кто она и кем приходится Мартынюку, неизвестно. Ее также задержали.

Видео: Выяснились причины стрельбы в Киеве

Видео: как задерживали "Голосеевского" стрелка (полиция Киева) Напомним, что утром в Киеве из-за стрельбы была объявлена спецоперация "Гром". 27-летний патрульный полицейский получил тяжелое ранение руки, а один из участников квартирного конфликта — легкое ранение в голову. Ранее мы писали, что всплыли спорные нюансы по стрельбе в Киеве на Голосеевском проспекте.