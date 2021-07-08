Украина сделает недозволенную политическую ошибку в случае если введет акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине. Дело в том, что введение акциза является нарушением предоставленных государством, в частности Кабинетом министров гарантий иностранным инвесторам. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей организаций ЕС. В частности, Рута Балтаус, группа поддержки Украины в ЕС заявила, что потеряла стратегическое видение развития сектора энергетики. "Если сектор ВИЭ прекратит свое развитие, то как правительство будет выполнять Энергетическую стратегию, особенно в контексте будущей сертификации рынка в соответствии рыночным правилам функционирования?" — заявила она. По мнению Рут, то, что решение о принятии зеленого акциза уже политически согласован вызывает недоумение у инвесторов и международных финансовых организаций. Торстен Воллерт, руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды Представительства ЕС отметил, что правительство должно понимать, к каким последствиям может привести непродуманное решение по сбору для сектора ВИЭ. При этом Джеофф Берлин, со-глава Ukraine Power Resources, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский потерял доверие к себе со стороны американских инвесторов. "Президент должен понимать, что он не имеет права так обращаться с американскими инвесторами в зеленую энергетику и ждать их положительное отношение к себе", — заявил Берлин. В свою очередь, советник по вопросам торговли посольства Канады Адам Барболе подытожил, что Кабинет министров Украины игнорирует единственный голос всех посольств, что не разрешено для государства. Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении. 5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекса Украины. В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена. Кроме того, как сообщалось, норма о введении акциза должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.