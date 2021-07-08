Украина в июне нарастила импорт газа в 11 раз по сравнению с маем. Объемы поставок по европейским направлением составили почти 90,250 млн кубометров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Оператора ГТС. Сообщается, что весь газ в июне было получено с помощью виртуального реверса из Венгрии. Всего за первые полгода 2021 было импортировано 651 460 000 кубометров газа, в том числе в режиме таможенного склада для хранения в подземных хранилищах газа (ПХГ) — 97090000 кубометров. Чистый экспорт природного газа из Украины в страны Европы в июне составил 14,920 млн кубометров, реэкспорт — 6630000 кубометров. Всего за первое полугодие 2021 экспортировано 63,720 млн кубометров природного газа и реэкспортировано с таможенного склада ПХГ 689470000 кубометров. Также сообщается, что в июне более 6 млн кубометров газа, которые хранились в режиме таможенного склада в украинских ПХГ, были реэкспортированы в Румынию через трансбалканском газовый коридор. Причина — временная остановка российского газопровода "Турецкий поток". Оператор ГТС Украины продолжает сотрудничать с Румынией и Молдовой по развитию транспортировки природного газа трансбалканском маршруту с целью увеличения мощности импорта. Напомним, ранее сообщалось о том, что на сегодня запасы газа в Украине ниже, чем в 2020, а для отопительного сезона нужно закачать еще 4 млрд кубометров. Подробнее о ситуации читайте в материале "Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать" коммуналка "в Украине".