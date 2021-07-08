Главред белорусского издания "Наша Нива" Егор Мартинович не выходит на связь. Его, скорее всего, задержали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его жену Адарью Гуштын в Facebook. По словам Гурштин, ее муж исчез вместе с собакой. "Пропал не только Егор Мартинович, но и наша собака. Ее просто нет дома. Я не знаю, где был задержан Егор, но собаки нет дома. Боюсь, они задержали его и убили собаку или где-то бросили", — написала жена главного редактора " нашей Нивы ". Напомним, сегодня стало известно, что в Беларуси власть ограничили доступ к изданию "Наша Нива". В редакторов проводят обыски. Сайт не открывается, редакция ведет Telegram-канал.