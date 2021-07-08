Киевский городской совет поддержал демонтаж памятного знака в честь дружбы между Киевом и Москвой, который установили в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского.

За демонтаж памятника проголосовали представители всех фракций, кроме ОПЗЖ.

Теперь в течение 30 дней коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находится памятник, должно его демонтировать.

Памятный знак передадут на хранение в Голосеевскую РГА, а в будущем он станет экспонатом музея тоталитаризма.

Как сообщалось ранее, в Киеве декоммунизируют целый ряд улиц и скверов в нескольких районах.

В Виннипеге (провинция Манитоба в Канаде) представители коренных народов сбросили с постаментов статуи британских королев Виктории и Елизаветы II. Все произошло 1 июля, когда в стране отмечали День Канады. Мероприятие проходило под лозунгом Every Child Matters (Каждый ребенок имеет значение). Напомним, накануне в Канаде на месте школ-интернатов обнаружили массовые захоронения детей-индейцев.