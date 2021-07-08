Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила, что стороны не демонстрируют готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

«В течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их. В то же время СММ ОБСЕ сообщает об ограничении свободы передвижения и умышленных повреждениях технических средств и оборудования для наблюдения», — констатировала она.

Как ранее сообщило командование операции Объединенных сил, пророссийские боевики на Донбассе готовятся к возможному началу боевых действий. Так, оккупанты размещают вооружение за пределами выделенных мест его хранения.

Российская Федерация, пока боевики продолжают обстреливать силы ВСУ, активно снабжает вражеские войска оружием и боеприпасами. Кроме того, на территорию оккупированного Донбасса прибыла группа российских офицеров для подготовки диверсантов.

Накануне контрразведка СБУ разоблачила главарей «Батальона Восток», которые пытали украинских военных.