В Дубае произошел сильный взрыв в районе порта Джабаль-Али. Все произошло на борту небольшого контейнеровоза вместимостью 130 контейнеров.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, в одном из контейнеров были легковоспламеняющиеся материалы.

Пожар и взрыв не повлияли на работу порта.

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, а пожар удалось локализовать. Корабли, которые стоят рядом, не пострадали.

Очевидцы публиковали в соцсетях видео, на которых видно, как на фоне ночного неба образовывается огромный огненный шар.

https://www.youtube.com/watch?v=oIo5y-YEBU0

Напомним, 4 августа 2020 года прогремел взрыв в порту Бейрута — во время ремонтных работ сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония). Более 200 человек погибли, около 300 тыс. Остались без крова.