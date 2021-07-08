По состоянию на 8 июля, чуть более миллиона украинцев полностью вакцинировались от COVID-19 (получили 2 дозы препарата).

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

По данным ведомства, темпы вакцинации ускорились до отметки более 100 тысяч прививок ежедневно.

Всего в Украине сделали уже 3 196 848 прививок.

Министерство здравоохранения Украины инициировало служебное расследование после появления информации о возможной продаже вакцины от COVID-19 производства Pfizer частной клинике в Киеве.

Ситуация с COVID-19 в Украине может резко обостриться к концу лета в связи с распространением нового штамма «Дельта». Напомним, ранее сообщалось, с каких областей начнется вспышка заболевания.