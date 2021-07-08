Когда в Украине уровень госпитализации с COVID-19 поднимется в 5-10 раз, это будет свидетельствовать о начале новой волны заболевания. Сейчас этот показатель стабилен — ежедневно в больницы попадают несколько сотен пациентов.

Своим мнением в Facebook поделился главврач диагностического медцентра Львова Тарас Жиравецкий.

«Какая сейчас ситуация с COVID? Чаще всего этот вопрос мне сейчас задают друзья и фолловеры в соцсетях.

Все просто! Наблюдайте за количеством госпитализаций, сейчас ежедневно +400 новых госпитализаций тяжелых пациентов. К счастью, показатель достаточно стабилен и не меняется резко. Мы понимаем, что это 5% всех тех, кто заразился коронавирусом. Поэтому вероятно у нас 8 000-10 000 новых случаев ежедневно в Украине. Летальность снизилась и это приятно. Алгоритмы диагностики и лечения пока не меняются для новых штаммов. Когда можно будет говорить о новой волне? Когда количество госпитализаций увеличится в 5-10 раз. Это сразу будет видно в официальной статистике», — пишет он.

Врач рекомендует, если вы не болели COVID-19 и у вас поднялась температура до выше 37,5, делать быстрый тест. Это поможет избежать распространения COVID-19 и правильно подойти к лечению.

По состоянию на 8 июля, чуть более миллиона украинцев полностью вакцинировались от COVID-19 (получили 2 дозы препарата).

Министерство здравоохранения Украины инициировало служебное расследование после появления информации о возможной продаже вакцины от COVID-19 производства Pfizer частной клинике в Киеве.