Главная it-girl Голливуда Хейли Бибер-Болдуин любит одеваться разнообразно: сегодня она одевает удлиненный Худые и ugly-shoes, накинув на плечи куртку мужа, Джастина Бибера, а завтра превратится в гламурную героиню из 90-х. Послезавтра — в настоящую бизнес-леди. Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram разобрал стиль знаменитой красавицы и подсказал, как одеться этим летом не хуже, чем одевается она. Tomboy Замиксовать спортивные штаны или карго с ботильонами, топом и объемной курткой? Легко! Главное — грамотно добавить аксессуары, чтобы сбалансировать образ. Oversize Жакеты, куртки и пальто на Хейли всегда на пару размеров больше, что создает эффект объема и свободного кроя. Пиджак будто с мужского плеча отлично смотрится с леггинсами, шортами, джинсами и кроп-топами, а также с худыми и платьями в бельевом стиле. Сафари и перфорированный платье Андре Тан показал необычные сарафаны на лето Total look Хейли круто сочетает в образах вещи одного оттенка, но разных фактур, демонстрируя, насколько выигрышно смотрятся такие комбинации. Рабочая фишка, берите на вооружение!

Андре Тан показал, как стильно одеваться (фото: instagram.com/andre_tan_official/) Аксессуар как визитка Большие серьги-кольца, геометрические очки, многослойные цепочки, чокеры, бейсболки, микросумкы и волос в стиле slicked-back завершают образ и делают его узнаваемым! Ранее стилист рассказала, что взять с собой в чемодан в отпуск, а что оставить дома.