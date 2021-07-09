В пятницу, 9 июля, вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи населенного пункта Зайцево. Оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. При этом вблизи Невельского российские наемники открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм. Также неподалеку Новотошковское боевики вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Кроме того, в направлении населенного пункта Пески оккупанты трижды совершили обстрел из минометов 120-го калибра. Украинские военные открывали огонь на вражеские обстрелы. "Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — говорится в сообщении. Напомним, вчера боевики на Донбассе убили одного украинского военного и еще одного ранили. Кроме того, наблюдатели ОБСЕ говорят, что количество случаев нарушения режима "тишины" на Донбассе последнее время возросла втрое.