На закрытии межбанка 8 июля 2021 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 6 копеек — до 27,33 гривен, в продаже — до 27,30 гривен. Курс евро в продаже показал еще более уверенный рост и поднялся на 22 копейки — до 32,40 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги завершились в диапазоне доллар 27,3000 — 27,3300 грн / доллар, евро 32,3723 — 32,4079 грн / евро, российский рубль 0,3645 — 0,3650 грн / рубль. Напомним, 7 июля торги закрылись в диапазоне доллар 27,2500 — 27,2700 грн / доллар, евро 32,1659 — 32,1895 грн / евро, российский рубль 0,3660 — 0,3664 грн / рубль. курс НБУ Несмотря на рост американской валюты на межбанке, Национальный банк Украины решил незначительно опустить официальный курс на завтра. Официальный курс гривны к доллару на 9 июля установлен на таком уровне: 27,2862 гривен за 1 доллар (-0,0131). При этом курс доллара на 8 июля составил: 27,2993 гривен за 1 доллар.