На закрытии межбанка 9 июля 2021 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущей сессией не изменился и составил 27,33 гривен, в продаже — 27,30 гривен. Курс евро в продаже поднялся лишь на две копейки — до 32,42 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги завершились в диапазоне доллар 27,3000 — 27,3300 грн / доллар, евро 32,3887 — 32,4243 грн / евро, российский рубль 0,3669-0,3674 грн / рубль. Напомним, 8 июля торги закрылись в диапазоне доллар 27,3000 — 27,3300 грн / доллар, евро 32,3723 — 32,4079 грн / евро, российский рубль 0,3645-0,3650 грн / рубль. курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) на начало следующей недели поднял официальный курс к 27,32 гривен за доллар. Официальный курс гривны к доллару на 12 июля установлен на таком уровне: 27,3234 гривен за 1 доллар (+0,0372). При этом курс доллара на 9 июля составил: 27,2862 гривен за 1 доллар.