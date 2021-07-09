Следствие так и не нашло доказательств преступного сговора и нанесение ущерба государству в деле "VAB Банка". Досудебное расследование завершено и дело передано в суд. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes. Дело передано в Высший антикоррупционного суда. "Детектива не раскопали ничего нового. Взяли те же документы, с которым работали с 2016 года, и раздали новые подозрения", — утверждает один из фигурантов дела на правах анонимности. Нацбанк заинтересован в объективном расследовании дела "VAB Банка", сообщили в пресс служба регулятора по запросу Forbes. А в компании Бахматюка "Укрлендфарминг" надеются, что очередной суд поставит точку в этой истории. Следствие не доказало факты преступного сговора и нанесение ущерба государству, утверждают в компании бизнесмена. Ранее адвокаты подозреваемого бывшего первого заместителя председателя НБУ Александра Писарук обвинили НАБУ в умышленном затягивании расследования дела по рефинансированию "VAB Банка". Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобы защиты и отменил постановление НАБУ как незаконное. Адвокаты утверждают, что НАБУ подало 10 одинаковых постановлений о приостановлении дела, чтобы обойти положение о разрешенные сроки досудебного расследования, ведь иначе дело против их клиента пришлось бы закрыть за отсутствием каких-либо доказательств. Напомним, что дело против Писарук и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевое использование средств рефинансирования, предоставленных НБУ "VAB банка" в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению — их получили вкладчики банка.