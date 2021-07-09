Две трети энергоблоков тепловых электростанций состоянию на утро пятницы, 9 июля, отключены от энергосистемы и не производят электроэнергию. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго". По состоянию на 9:30 пятницы, 9 июля, в работе было задействовано всего 26 из 78 энергоблоков тепловых электростанций, которые несли нагрузку 4400 МВт. С 23 энергоблоков государственной компании "Центрэнерго" в сети подключены только 3 — по одному блоку на каждой из ТЭС — Трипольской, Углегорской и Змиевской. Полностью отключена от энергосистемы Славянская ТЭС "Донбассэнерго" через дефолт, то есть неспособности оплатить доступ к сетям. Также не работают Харьковская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-6 в основном из-за отсутствия топлива. По состоянию на 9 июля, не подключены к энергосистеме 5 из 15 блоков атомных электростанций. По одному блоку отключен на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской станции, два блока не работают на Запорожской АЭС. Основной причиной остановки энергоблоков эксперты называют обрушение цен ниже фактической себестоимости. По 1-9 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед базовым нагрузкой составляет 86 коп. / КВт.ч, что более чем на 10% ниже себестоимости АЭС (1 грн / кВт.ч) и в 2 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС ( 1,6 грн / кВт.ч). "Себестоимость электроэнергии при таком уровне цены не покрывается одной генерацией, тем больше тепловой, которая ежедневно поставляет в систему от 2,7 до 5,6 ГВт электроэнергии. Все производители в настоящее время терпят катастрофические убытки, особенно в условиях растущей цены на топливо (уголь на европейском хабе (API2) предлагается по 120 долл / т, а цена на газ в Украине превышает 15 грн / м3) ", — пояснили в компании" Донбассэнерго ". Причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм". Как сообщалось, по итогам 2020 национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получила чистый убыток в размере 27500000000 грн. Одной из основных причин убыточности госкомпании стали решение регулятора НКРЕКУ.