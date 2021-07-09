Кайли Дженнер знает, что поклонники любят ее фигуру. А поэтому старается максимально подчеркивать формы с помощью одежды. Время — в прямом смысле. Так, "голые" платья в гардеробе Кайли НЕ переводятся, и новая из них покорила фанатов своей оригинальностью. Похоже, Кайли собралась провести вечер в светской тусовке. Так как подобрала наряд, продуманное от и до. Девушка позирует перед выходом из дома в серой облегающем платье, дополненном полупрозрачными черными вставками. В частности, "голые" участки расположены как раз на ягодицах. Под платьем видно тонкую полосу бикини. Молодая мама и одна из самых богатых девушек планеты сделала несколько кадров, чтобы ее фигура не осталась незамеченной никем.

Кайли Дженнер в новом платье (фото: instagram.com/kyliejenner) Образ она разбавила стильными деталями: в руках Кайли держит волшебную сумочку-клатч, а также прихватила очки, функция которых давно стала подчеркивать статус, а не просто защищать от UV-лучей. Также бизнесвумен надела модный браслет на верхнюю часть руки и несколько колец на пальцы. Выглядела она, словно собралась на красную дорожку. И поклонники оценили старания своей любимицы, поставив ей около 8000000 лайков. Напомним, Кайли Дженнер недавно снова сошлась с экс-возлюбленным и отцом своей дочери Трэвисом Скоттом. В то же время в сети обсуждают новую версию развода Ким Кардашян и Канье Уэста.