Глава Минсоцполитики Марина Лазебная назвала основные риски введения в Украине обязательной накопительной пенсионной системы. Она также рассказала, как их снизить. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лазебная "Украинские новости". Министр отметила, что в Украине долгое время отсутствовал институциональный регулятор, который бы имел ресурсы и кадры для регулирования сферы пенсионных накоплений. "Поэтому, несмотря на мощное законодательство, отдельные недобросовестные игроки его не соблюдали, не выполняли правила и регулятор никак это не отслеживал и не реагировал", — сказала она. По ее словам, для некоторых участников рынка были сделаны исключения и определенные фонды имели право не соблюдать предъявляемые к ним требования. "Именно с накоплениями людей в таких фондах возникали проблемы: это, например, фонд НБУ во времена (экс-президента Виктора — ред.) Януковича и фонды банка" Аркада ", — уточнила Лазебная. "Поэтому нам нужен сильный и профессиональный регулятор. Если хотя бы одного из этих двух компонентов не будет — это риски. Для того чтобы система работала надежно, государство должно обеспечить контроль над тем, чтобы все предусмотренные законодательством механизмы защиты работали на практике", — подчеркнула министр. Лазебная добавила, что в этом направлении уже ведется работа. В частности, есть законодательные инициативы по усилению возможностей Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и первые обнадеживающие шаги нового состава НКЦБФР по усилению контроля на рынке даже в рамках текущих полномочий. Второй задачей она назвала расширение надежных инвестиционных инструментов, по которым пенсионные накопления действительно будут направлены в экономику, в рост внутреннего валового продукта, создание новых рабочих мест с учетом ключевых экономических реформ и приоритетных направлений развития экономики. "К тому же рост объема внутренних долгосрочных инвестиционных ресурсов, которыми являются пенсионные накопления, стимулировать предложение таких инструментов. Поэтому это взаимосвязанный постепенный процесс", — уточнила Лазебная. По ее словам, в этом направлении нужна совместная работа экономического блока правительства и финансовых регуляторов. Кроме того, здесь важным шагом является меморандум, подписанный недавно Кабинетом Министров с международными партнерами по развитию инфраструктуры фондового рынка. Третьей задачей, по словам Лазебная, является выработка дополнительной защиты инвестированных пенсионных активов от невозврата при ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков, а также в случае признания их неплатежеспособными. "Это существенно улучшило бы защиту пенсионных накоплений", — подчеркнула она, добавив, что в этом направлении важна совместная работа Минюста с финансовыми регуляторами. "Если будет принят закон об обязательном накопительную пенсионную систему, нам (правительства — ред.) Нужно не менее 1,5 лет, чтобы все подготовить к старту накопительной пенсионной системы, потому что никто нам не простит ошибки", — резюмировала министр. Напомним, в конце мая Кабмин достиг соглашения о введении в Украине накопительной пенсионной системы. Отметим конце апреля Минсоцполитики представило законы о системе пенсионных накоплений. Позже в парламенте рассказали, как запустить накопительную пенсионную систему с 2023 года.