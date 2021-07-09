Мошенники уже придумали, как оставить пенсионеров, которые стали получать выплаты на карты, без денег.

О новой схеме говорится в материале «Сегодня».

Аферисты ходят по домам пенсионеров, представляются работниками банков и просят оформить доверенность для открытия счета. Мошенники говорят пожилым людям, что оформление пенсионных карт упростили и теперь делают это на дому.

Полученные документы аферисты используют для того, чтобы получать чужие пенсии на свое имя.

Сейчас мошенников, которые забрали пенсии десятков украинцев, разыскивает полиция. Жертвы сразу после того, как обнаружили обман, фальшивые счета заблокировали и оформили новые. Но при этом месячная пенсия досталась аферистам.

Будьте внимательны, перевод пенсий на банковский счет отложили. Украинцы, которые пользовались услугами почтальонов, и сейчас могут получать свои выплаты на дому.

Чтобы открыть пенсионный счет в банке, украинец должен прийти со своими документами в отделение и сам написать заявление. Консультацию можно получить у менеджера банка на месте.

Как сообщалось ранее, пенсионеры во многих странах Европы также живут за чертой бедности. Больше всего нищих жителей в странах Прибалтики.

Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года. Повышение получили более 5 млн человек.