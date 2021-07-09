Инфляция в Украине в июне 2021 года в годовом измерении осталась на уровне 9,5%, а по сравнению с маем 2021 снизилась до 0,2%. С начала года рост цен составил 6,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госкомстата.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне снизились на 0,1%. Больше всего (на 16,0%) подешевели яйца. На 2,8-0,4% снизились цены на фрукты, овощи, молоко, сало, свинину. В то же время на 3,4-0,4% подорожали подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в том числе на табачные изделия — на 1,2%, алкогольные напитки — на 0,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло в основном за счет повышения платы за содержание домов и придомовых территорий на 1,0%, природный газ — на 0,7%. Цены на транспорт выросли на 1,0% в первую очередь за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 5,3% и 2,4% соответственно.

Напомним, до этого инфляция в Украине резко ускорилась в мае. Как заявили в НБУ, она ускорилась за счет существенного подорожания природного газа и подсолнечного масла.