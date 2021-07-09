К убийству президента Гаити Жовенеля моизму причастны отставные колумбийские военные. Они служили в Национальной армии. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Колумбии Диего мола Апонте. По его словам, Интерпол официально пригласил в колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителей этого преступления. "Предварительная информация свидетельствует о том, что все граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии", — говорится в сообщении. Полиции и армии поручено немедленно помочь расследованию.

Hemos dado instrucci & oacute; na @PoliciaColombia y @COL_EJERCITO para que se preste toda la colaboraci & oacute; n en el esclarecimiento del magnicidio del presidente de Hait & iacute ;, Jovenel Mo & iuml; se, ante la presunta participaci & oacute; n de colombianos en ese abominable hecho. pic.twitter.com/PhmzXIYGRG — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) July 9, 2021 Накануне стало известно, что в группировку, члены которой убили президента Гаити Жовенеля Мойзе, входили 26 человек. Также власти Гаити задержала двух американцев, которые могли иметь отношение к убийству президента Жовенеля Мойзе. Напомним, президент Гаити Жовенеля Мойзе убили ночью в собственной резиденции. Группа лиц напала на него и ранил первую леди. Впоследствии на Гаити ввели военное положение из-за убийства Мойзе. Также сообщалось, что в ООН призвали расследовать убийство президента Гаити.