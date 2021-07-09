Вы изменили свои привычки, наладили питание, приложили много усилий и наконец увидели заветную цифру на весах. Казалось бы, все проблемы позади. Но здесь подстерегает еще одна проблема — дряблость кожи и растяжки. Такое нам точно не нужно! Избежать этого помогут несколько простых рекомендаций, которыми диетолог-нутрициолог Мила Микитюк поделилась в Instagram. Как не допустить дряблости и обвисания кожи после похудения: Худейте постепенно. Слишком быстрая потеря веса может привести к потере упругости и образования растяжек. Правильно питайтесь и принимайте витамины. Обратите внимание на Омега — 3 жирные кислоты, ведь именно они необходимы для построения клеток кожи. Следуйте питьевого режима. Достаточное количество воды помогает снизить дряблость кожи и образования складок во время похудения.

Иллюстративное фото (pexels.com) Занимайтесь спортом. Здесь даже нечего комментировать. Регулярные умеренные тренировки положительно скажутся и на фигуре, и на качестве кожи. Практикуйте массаж и контрастный душ. Во время массажа ускоряются обменные процессы в тканях: кожа и подкожная клетчатка насыщаются кислородом и полезными веществами, ускоряется обмен веществ, улучшается кровоток и лимфоток. Живите кожу. Увлажнения кожи играет огромную роль в поддержании ее эластичности.

Иллюстративное фото (pexels.com) И помните, что похудение должно идти исключительно из любви к себе! Напомним, ранее косметолог рассказала, как "подружиться" с жирной кожей лица и уменьшить блеск.