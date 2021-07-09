В киевском Национальном авиационном университете приняли правила о внешнем виде участников образовательного процесса. Такой дресс-код для студентов предусматривает ряд запретов и рекомендаций, вызвало критику и оживленные дискуссии в сети. Документ опубликован на Facebook-странице группы "КПИ live". Речь идет о приложении к распоряжению ректора НАУ Максима Луцкого "Памятка по внешнему опрятного вида участников образовательного процесса Национального авиационного университета", подписанного 5 июля. В нем, в частности, говорится, что деловой стиль участников образовательного процесса "предполагает соблюдение следующих правил, касающихся внешнего вида". Далее следует перечень таких требований и табу, с пояснениями. Вот некоторые из них: одежда должна быть максимально удобным должно выражать уважение хозяина к самому себе и общества работники, студенты и аспиранты должны придерживаться классического стиля одежды макияж у лиц женского пола должен быть сдержанным запрещается носить слишком декольтированные, яркие и укороченные блузки (топики), футболки и т.д., слишком яркие рубашки запрещается носить очень короткие юбки (длина юбки не должна превышать 10 см от колена) запрещается носить одежду для летнего отдыха (шорты, купальники, халаты и т.д.) запрещается носить неформальный символику и атрибутику

В НАУ установили дресс-код для студентов (фото: facebook.com/kpi.live) "Если вы" лицо женского пола ", любите мини-юбки и глубокие декольте поступайте, пожалуйста, в КПИ. Здесь хотя бы за внешний вид пока не др * чать", — говорится в публикации. Пользователи сети отреагировали на такой свод правил о внешнем виде критическими замечаниями, горячими обсуждениями, с интерпретациями и сарказмом. Некоторым пользователям распоряжение вуза напомнило "совок", другие отмечают, что определенные пункты можно трактовать как угодно … "Маразм крепчал" … Судя по этой достопримечательности — лицам мужского пола таки разрешен несдержанный макияж Что плохого в неформальной атрибутике и ярких рубашках? На фоне депрессивно серых и зеленых как яд стен преподавателю было бы приятно видеть ярких студентов, а студентам — яркого преподавателя. Говорю как человек, который там провела восемь лет студенткой и преподавателем. Боже, как за ** ал этот совок. Вот людям неймется построить студентов рядами Мужчины могут не сдерживать себя при выборе дневного макияжа. 3-й пункт снизу позволяет носить мини-юбки длиной хоть 5 см, можно даже без прикрытия интимных мест. Длину, не превышающей 10 см от колена можно трактовать как вверх, так и вниз есть мужчинам можно ярко краситься, а женщинам нет? Ох, этот сексизм … А как определить уровень яркости рубашки? Есть какие-то приборы для измерения и стандарт яркости? Что значит классическая одежда? Классические фрак и вечернее платье, классические кожаные штаны и косуха, классические хипповский платья и широкие штаны, что там еще из классики?) Пацаны могут краситься ярко и вызывающе … Ранее сообщалось, что под Львовом директор лицея "разнесла" одежду школьников, и отметилась оскорбительными высказываниями. Напомним также, что недавно образовательный омбудсмен сделал важное заявление о школьной форме.