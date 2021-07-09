Скандальный нардеп от "оппозиционные партии — за жизнь" Илья Кива засветился на отдыхе в одном из самых дорогих отелей Анталийского побережья. Он для релакса выбрал пятизвездочный отель Rixos Sungate (городок Бельдиби под Кемером). Об этом сообщается в Telegram-канале Mayman News, который ведет ветеран АТО Михаил Майман. "Хорошо живут депутаты ОПЗЖ за наш с вами счет", — прокомментировал свой пост Майман. Он встретился с народным избранником на пирсе отеля, а затем последовал за ним, ставя ему на ходу вопрос. Майман поинтересовался, откуда у народного депутата деньги на отдых в люксовом отеле. Интересно, что сам ветеран АТО тоже находится здесь на отдыхе. "Ты ко мне приехал Что стержень сломался", — спросил Майман Киву. Отметим, что Rixos Sungate — один из самых дорогих и шикарных отелей Турции на побережье Анталии. Сюда часто приезжают с концертами звезды шоу-бизнеса, а среди отдыхающих можно встретить много знаменитостей. Конфликт Кива и ветерана АТО Отметим, что Михаил Майман и скандальный нардеп Илья Кива уже давно являются врагами. В январе 2020 году их подрались в ресторане.

Михаил Майман и Илья Кива подрались в ресторане Киева Как мы ранее писали, скандальный нардеп от "Оппозиционного платформы — при жизни" Илья Кива снова отличился выходкой. На этот раз в центре Киева — на Андреевском спуске он сжег фуражку с сувенирной лавки.