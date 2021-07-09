Литва 9 июля приступила к строительству забора на границе с Беларусью. «Стена» должна защитить от потока нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает 15min.lt.
Известно, что забор устанавливают в районе Друскининкской заставы. Его протяженность составит 30 километров.
Как известно, ранее из-за наплыва мигрантов Литва обратилась за помощью к Турции. Стамбул попросили помочь с идентификацией нелегальных мигрантов, которые едут в Литву через Беларусь.
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