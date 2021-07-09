Сегодня, 9 июля, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов. Проволочное заграждение разворачивают в районе Друскининкськои залога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский сайт 15min.lt. Как заявил представитель по связям с общественностью службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, военные должны начать установку проволочной ограды, которая будет развернута на участке границы в 30 километров. Также сообщается, что после того, как белорусская сторона ослабила меры по противодействию потока нелегальных мигрантов, на литовской стороне задержали более 1500 человек, в основном выходцев из Ирака. Напомним, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила строительство стены на границе с Беларусью, а также говорила, что на границу отправят дополнительные войска. Также Литва обратилась за помощью к Турции для идентификации нелегалов, поскольку они прибывают в Беларусь турецкими авиалиниями.