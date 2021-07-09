Все вакцины, которыми прививают от коронавируса в Украине, являются эффективными. Поэтому лучше та, которой вам предлагает сделать прививки ваш семейный врач. Об этом в комментарии ТСН заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Все вакцины, которые признаны ВОЗ и сертифицированы в Украине — это лучше, чем остаться без прививки, считает Ляшко. "Поверьте мне, лучшая вакцина та, которая у вашего семейного врача. Не поддавайтесь на маркетинговые ловушки, которые говорят, что какая-то вакцина лучше работает. Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса . это мы видим на примере тех стран, где сегодня разгулялась "Дельта", а это — Великобритания и Испания ", — отметил Ляшко. Которые в Украине вакцины от коронавируса В Украине пока используют вакцины от AstraZeneca, Sinovac, Pfizer. Недавно на украинском рынке появилась вакцина от Johnson & Johnson, она требует введения всего одной дозы. Всего в Украине привили 3,2 миллиона человек, 1,02 миллиона человек полностью вакцинированы. Как мы писали ранее, эксперты прогнозируют введение нового карантина в Украине уже осенью. Напомним, что известный доктор ответил на главный вопрос о вакцинации.