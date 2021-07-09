Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народного депутата Виктора Медведчука. Его подозревают в государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина. Медведчука оставили под домашним арестом до 7 сентября. Ему запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи. Также надеп обязан: прибывать в орган предварительного расследования, суда или прокуратуры по каждой требованию; не выезжать из города Киева и области без разрешения прокурора или суда; воздержаться от общения с подозреваемыми или свидетелями; сдать паспорта для выезда за границу. Решение суда могут обжаловать в течение пяти дней. Нардепа подозревают в: покушении на хищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря) передачи российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук передал сведения о секретное подразделение украинской армии) антиукраинской деятельности (Медведчука подозревают в намерении создать инфраструктуру влияния через украинский, работающих в РФ). Напомним, 13 мая суд избрал Виктора Медведчука мера пресечения в виде круглосуточного ареста. Как сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора, на следующий день политику одели электронный браслет. Когда Медведчуку выбирали меру пресечения, сторона обвинения просила суд отправить парламетария в СИЗО до 10 июля с правом залога в размере 300 млн гривен. Однако, его отправили под домашний арест. В прокуратуре также отметили, что в случае доказательства вины Медведчуку грозить до 15 лет тюрьмы.