Виктор Медведчук скорее всего спрятал от санкций свою шикарную яхту Royal Romance, которая стоит около 200 000 000 долларов. Как сообщают журналисты Слидство.Инфо, шикарный транспортное средство Медведчук якобы переписал на нового владельца. Еще совсем недавно яхта Royal Romance принадлежала компании Fregata Marine Ltd, в которой конечный владелец бенефициара — жена Медведчука Оксана Марченко. Зарегистрирована компания была на Маршалловых островах. Однако в марте 2021 эта компания поменяла владельца и стала принадлежать фирме Lanelia Holdings Ltd, которая также находится на Маршалловых островах. Однако этого юридического лица нет в декларации Виктора Медведчука. Как отмечают журналисты, переоформление произошло в период между наложением санкций СНБО на имущество Виктора Медведчука в феврале 2021 и арестом еще одной яхты политика Romance 1 в апреле 2021 года. Эта яхта более скромная. Яхта Royal Romance была замечена 10 апреля у берегов Хорватии и уже на следующий день Оксана Марченко разместила на своей странице в Instagram фотографию с геолокации из Хорватии. Это может свидетельствовать о том, что семья Медведчука продолжает пользоваться яхтой уже после продажи. Что это за яхта? Яхта Royal Romance была построена в 2015 году на одной из самых дорогих верфей в мире. Длина яхты — более 90 метров. На ней пять палуб, собственный бассейн 12 на 4 метра и лифт. Стоимость этой яхты оценивается в 200 000 000 долларов. По данным портала владельцев яхт, судно не продавалось и не сдавалось в аренду.

Виктор Медведчук спрятал от санкций свою шикарную яхту Напомним, ранее мы писали о том, что Путин назвал Медведчука "украинским националистом".