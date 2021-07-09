Министерство развития общин и территорий Украины, государственный концерн "Укроборонпром" и Черкасская ОГА подписали меморандум о сотрудничестве. В его рамках будет создан Центр развития креативной экономики в Черкасской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минрегиона Алексея Чернышева в четверг, 8 июля. "В прошлом году правительство утвердило и принял стратегию регионального развития на следующие семь лет … Эта стратегия предусматривает, в частности, создание центров креативной экономики, которые в первую очередь обеспечивать обучение в сферах IT, предпринимательства, развития так называемых soft skills, предоставят доступ к экспертизе проектов, возможного финансирования, микровиробництва, будут созданы лаборатории, возможности для коворкинга, а также обучение и нетворкиргу ", — сказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев на пресс-конференции по случаю подписания меморандума. Глобальная цель создания таких центров, по его словам, заключается в необходимости усилить экономическую мощь регионов. Он отметил, что в связи с этим государство участвует в финансировании трех пилотных проектов по созданию центров развития креативной экономики, первый из которых будет размещаться в Кривом Роге, второй — в Черкасской области, а третью локацию планируют определить вскоре, и, вероятно, в восточной Украине. Кроме того, Чернышев пояснил, что общий бюджет, предусмотренный на реализацию каждого из этих проектов, "находится в пределах 150-180 млн грн", и это деньги, которые будут инвестированы "в реконструкцию, строительство, оборудование и запуск таких объектов" , которые запланированы на 2022. Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев уточнил, что деятельность Центра развития креативной экономики в Черкасской области будет также направлена на инновации в оборонно-промышленном комплексе. В то же время он сообщил, что этот центр создадут на базе и в тех помещениях госпредприятия "Фотоприбор", которые не использовались более 20 лет и будут переданы Черкасской обладминистрации. Председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, в свою очередь, убежден, что создание центров креативной экономики поможет молодым предпринимателям привлекать иностранные гранты для развития их собственного дела. Напомним, ранее сообщалось, щоМинрегион подписал меморандум между министерством, ДИАМ и НАБУ.