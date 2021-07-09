По для решения вопроса перегрузки города, в Киеве планируется ввести камеры интеллектуальной системы видеонаблюдения. В первую очередь, новую технологию будут использовать в транспортных узлах, которые являются наиболее загруженными сегодня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс служба Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА. Главной целью внедрения интеллектуальной транспортной системы видеонаблюдения является — уравновешивания нагрузки на дорогах столицы. На первых этапах камеры будут устанавливаться на: перекрестке бульвара Леси Украины; улице Бассейная; улице Мечникова; улице Льва Толстого; площади Победы; Европейской площади. "После подсчета трафика и определения часов перегрузки город сможет сбалансировать потоки машин, корректировать работу светофоров и ограничения на въезд грузового транспорта", — пишет пресс служба. Сегодня в Киеве насчитывается около 65 ключевых магистралей и выездов из города, где также необходимо установить ИТС.