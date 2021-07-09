На Прикарпатье произошло массовое отравление граждан в частном доме вблизи Яремче. Там отравились 12 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и один взрослый. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции. Все пострадавшие госпитализированы с диагнозом пищевая токсикоинфекция. Состояние пострадавших стабильное. По данному факту следственными начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее во Львовской области отравились 17 человек, из них шестеро — дети. Кроме того, в Виннице в больницы с отравлением попали 17 человек после празднования выпускного.