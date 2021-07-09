На территории оккупированного Донецка и Луганска находится около 160 секретных тюрем, в которых незаконно удерживаются 3,5 тысячи украинцев.

Об этом сообщила первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

По ее словам, примером такого учреждения является незаконная тюрьма «Изоляция» в Донецке, в которой 28 месяцев провел бывший политзаключенный, журналист Станислав Асеев.

Джапарова также добавила, что Россия уже 8 год подряд ежедневно совершает преступления против граждан Украины — прибегая к пыткам и психологическому давлению.

Она призвала региональные и международные правозащитные организации требовать от сепаратистов «беспрепятственного доступа ко всем местам лишения свободы и обеспечения полноценного конфиденциального общения со всеми задержанными на временно оккупированных территориях».

Накануне террористу и сотруднику так называемого «Министерства госбезопасности ДНР», который в подпольной тюрьме «Изоляция» силой удерживал и пытал украинцев, сообщили о подозрении.

К пыткам в тюрьме «Изоляция», которая находится в оккупированном Донецке, могут быть причастны более 70 участников незаконных вооруженных формирований. Правоохранители уже объявили заочное подозрение двоим боевикам, на очереди еще несколько лиц.